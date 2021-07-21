Блок коммунистов и социалистов будет настаивать на принятии законопроектов социального и экономического характера, подготовленных на основе предвыборных обещаний граждан. Об этом сообщил один из лидеров ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Мы несем ответственность перед гражданами. Каждый третий избиратель Молдовы проголосовал за блок. У нас есть предвыборные обещания. Эти законопроекты будут выдвинуты на пленарных заседаниях. Инициативы подготовлены, мы их предложим парламенту для одобрения, тем более что часть из них содержится и в программе будущей власти. Так что мы будем требовать соблюдения их собственных обещаний», – заявил Фуркулицэ.

Напомним, что ранее председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что Блок коммунистов и социалистов разработал более 40 законопроектов, включающие и предвыборные обещания ПДС. Среди них увеличение минимальной пенсии с 1 октября до 2000 леев, нулевая ставка на реинвестированную прибыль предприятий с 1 января, выплата 10 тыс. леев в виде пособия при рождении ребенка, увеличение на 40% зарплат работникам системы здравоохранения.