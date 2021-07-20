Председатель партии «ШОР» – беглый предприниматель Илан Шор, принял решение: его коллега Сергей Сырбу станет вице-председателем формирования.

Это некая компенсация однопартийцу, который не смог трудоустроиться в парламенте. Сырбу был 11-м в списке кандидатов в депутаты от «ШОР», а в законодательный орган прошли лишь шесть его членов. В отчаянии бывший народный избранник заявил, что уходит из политики и займется адвокатской деятельностью. Но коллеги не дали товарищу «опуститься» на дно. «Сергей Сырбу должен взять на себя ответственность за юридические и законодательные вопросы. Решение будет парафировано Национальным политическим советом партии «ШОР», заседание которого состоится в ближайшее время», – сообщает пресс-служба формирования. В свое время Сырбу возглавлял юридическую службу Партии коммунистов. В 2012-м покинул парламентскую фракцию ПКРМ и перешел к демократам. Дорос до вице-председателя Демпартии. В 2020-м, поняв куда дует ветер, оставил ДПМ и стал одним из создателей парламентской группы Pro Moldova. Однако и там долго не задержался, сформировав альтернативную – Pentru Moldova. Это уже смешно, но она вошла во фракцию партии «ШОР». Так что, если вдруг завтра Сырбу попытается создать партию «Молдавские марсиане», это вряд ли кого-либо удивит. У нас все возможно.