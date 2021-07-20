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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Польши Анджей Дуда против ЛБГТ образования в школах

Президент Польши Анджей Дуда против ЛБГТ образования в школах
20 июля
17:11 2021
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Президент Польши Анджей Дуда сравнил идеологию ЛГБТ с коммунистической доктриной после того, как эта тема стала широко обсуждаться в обществе.

«Поколение моих родителей 40 лет боролось с коммунистической идеологией в школах, чтобы детей не заставляли изучать ее насильно. Потому что детей, солдат и молодежные организации нельзя втягивать в идеологические доктрины. Они боролись не за то, чтобы появилась даже более деструктивная идеология», — сказал Дуда.

В прошлом Дуда выступал с предложением о запрете однополым парам заключать барки и усыновлять детей.

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