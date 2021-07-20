Поздравляя в Facebook украинских мусульман с праздником Курбан-байрам, Петр Порошенко написал, что уже в следующем году Украина вернет себе Крым.

Пишет это, между тем, бывший президент страны, поэтому эксперты недоумевают: что ему мешало отбить полуостров, будучи во главе государства? По сравнению с теми временами, армия Незалежной, особых трансформаций не претерпела, экономика в стагнации. Любой вооруженный конфликт с Москвой закончится сокрушительным поражением Киева. Игнорируя объективную реальность, Порошенко бравурно рассказывает: «Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары будут свободно праздновать Курбан-байрам». Можно подумать в этом году они его отмечают подпольно, где-то в каменоломнях. Под президентским постом появились комментарии, многие из них довольно нелестные. Критики Порошенко полагают, что он сел за компьютер в состоянии глубокого алкогольного опьянения.