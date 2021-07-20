Литовские сельские повара, готовящие пищу для нелегальных мигрантов в спецлагерях, рассказали агентству Delfi об опыте общения с подопечными.

Четырехразовое питание обходится в 14 евро в сутки. «Одни из беженцев – семьи иракцев – приятные, благодарят, едят привезенное, но культура питания у них другая. Они просят рис, макароны и молоко. Другие – молодые люди, требовали чипсов и копченых куриных крылышек, а лучше всего – кока-колу с гамбургерами. «Hamburger» – кричали нам, когда мы привозили пельмени ручной работы с курятиной», – рассказала Жидре Шимеляускене. По ее словам, в получаемых назад термосах для еды, они частенько обнаруживают экскременты. Бывает еду просто выбрасывают на землю. «Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, людей жалко, бегут из дома, от бедствий, войны, но когда им даешь воду и кров, наши женщины игрушки для детей собрали, одежду, я отвезла, так извините, как в душу плюнули», – рассказала Шимиляускене.