На саммите, проходящем в Батуми, главы Грузии, Молдовы и Украины приняли совместную декларацию, в которой обозначили свое намерение вступить в ЕС.

Текст документа подписали: Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский. «Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз», – говорится в совместной декларации. Не обошли главы трех государств своим вниманием и Россию. Ее обвинили в оккупации части территорий Украины и Грузии, а также отсутствии намерения разрешить последствия приднестровского конфликта. Трио заявило, что готово урегулировать все конфликты в границах своих стран при активном содействии Евросоюза.