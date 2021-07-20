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Газета "Кишиневские новости"

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Кишинев, Тбилиси и Киев хотят в Евросоюз

Кишинев, Тбилиси и Киев хотят в Евросоюз
20 июля
15:21 2021
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На саммите, проходящем в Батуми, главы Грузии, Молдовы и Украины приняли совместную декларацию, в которой обозначили свое намерение вступить в ЕС.

Текст документа подписали: Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский. «Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз», – говорится в совместной декларации. Не обошли главы трех государств своим вниманием и Россию. Ее обвинили в оккупации части территорий Украины и Грузии, а также отсутствии намерения разрешить последствия приднестровского конфликта. Трио заявило, что готово урегулировать все конфликты в границах своих стран при активном содействии Евросоюза.  

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