Желающие стать депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) с 21 июля могут обращаться в Центризбирком автономии.

Сами выборы в местный парламент пройдут 19 сентября. Ранее предполагалось, что они состоятся 16 мая текущего года, но из-за коронакризиса их перенесли на осень. Документы от претендентов на кресло в НСГ будут приниматься до 20 августа. Кандидату в депутаты выдаются подписные листы. Выдвиженцу из населенного пункта, где проживает менее 500 человек, необходимо собрать от 50 до 75 подписей, для остальных 100 – 150. Всего в Народном собрании заседают 35 человек, соответственно такое же количество в автономии и избирательных округов.