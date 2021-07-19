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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июля 250957 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июля 250957 излечившихся
19 июля
22:11 2021
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На сегодняшний день в стране 250957 человек прошли лечение и 6227 умерли от инфекции COVID-19.    

На 19 июля в Молдове подтверждены 258007 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 543 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19356 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 206 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 57 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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