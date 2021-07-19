В понедельник, 19 июля, еще одна компания повысила цены в сети своих АЗС. Так бензин – А95 теперь стоит 20,4 лея, вместо прежних 20.31. Дизтопливо продается по 16,5 лея.

Национальное агентство по регулированию в энергетике изменило коммерческую наценку для оптовых продавцов нефтепродуктов. Эксперты уже предупреждают, что в скором будущем цены опять вырастут.

По данным Совета по конкуренции, 6 компаний контролируют 80% рынка розничной продажи нефтепродуктов. Ранее специалисты высказали мнение о том, что лимитирование розничных цен в конечном итоге приведет к монополизации рынка.