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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове продолжается галопирующий рост цен бензин

В Молдове продолжается галопирующий рост цен бензин
19 июля
10:31 2021
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В понедельник, 19 июля, еще одна компания повысила цены в сети своих АЗС. Так бензин – А95 теперь стоит 20,4 лея, вместо прежних 20.31. Дизтопливо продается по 16,5 лея.

Национальное агентство по регулированию в энергетике изменило коммерческую наценку для оптовых продавцов нефтепродуктов. Эксперты уже предупреждают, что в скором будущем цены опять вырастут.

По данным Совета по конкуренции, 6 компаний контролируют 80% рынка розничной продажи нефтепродуктов. Ранее специалисты высказали мнение о том, что лимитирование розничных цен в конечном итоге приведет к монополизации рынка.

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