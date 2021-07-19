Радикальные перемены в мировой политике предрекают астрологи, гадая по звездам. А о капризах молдавской власти можно поинтересоваться у наших заправщиков. Если топливо дорожает, значит к власти придут правые.

Кто вспомнит, сколько раз дорожал бензин и солярка с приходом к власти Майи Санду? И вот новая победа нашей президентши на парламентских выборах ознаменовалась двумя прекрасными скачками цен на заправках. Этой ночью в ушах наших водителей опять характерно щелкнуло.

Вы скажете, что цены не всегда зависят от цвета политической доктрины правителей. и это верно. Но запоминаем мы приход правых к власти обыкновенно резким подорожанием горючего. А чем запоминается молдаванам уход правых? Правильно, бронеавтомобили для инкассации печально роняют на проезжей части дороги денежные мешки…

П.С. Пока искали фото для иллюстрации материала, цены опять подскочили, так что и цифры на табло должны быть больше.