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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знамения указывают на смену молдавской власти

Какие знамения указывают на смену молдавской власти
19 июля
10:11 2021
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Радикальные перемены в мировой политике предрекают астрологи, гадая по звездам. А о капризах молдавской власти можно поинтересоваться у наших заправщиков. Если топливо дорожает, значит к власти придут правые.   

Кто вспомнит, сколько раз дорожал бензин и солярка с приходом к власти Майи Санду? И вот новая победа нашей президентши на парламентских выборах ознаменовалась двумя прекрасными скачками цен на заправках. Этой ночью в ушах наших водителей опять характерно щелкнуло.  

Вы скажете, что цены не всегда зависят от цвета политической доктрины правителей. и это верно. Но запоминаем мы приход правых к власти обыкновенно резким подорожанием горючего. А чем запоминается молдаванам уход правых? Правильно,  бронеавтомобили для инкассации печально роняют на проезжей части дороги денежные мешки…

П.С. Пока искали фото для иллюстрации материала, цены опять подскочили, так что и цифры на табло должны быть больше.

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