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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 250913 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 250913 излечившихся
18 июля
19:21 2021
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На сегодняшний день в стране 250913 человек прошли лечение и 6226 умерли от инфекции COVID-19.    

На 18 июля в Молдове подтверждены 257946 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 545 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19464 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 187 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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