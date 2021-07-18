На сегодняшний день в стране 250913 человек прошли лечение и 6226 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 июля в Молдове подтверждены 257946 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 545 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19464 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 187 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).