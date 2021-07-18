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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Арабских Эмиратах вызвали дождь с помощью новых технологий

В Арабских Эмиратах вызвали дождь с помощью новых технологий
18 июля
19:12 2021
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В Объединенных Арабских Эмиратах, где температура летом достигает плюс пятидесяти градусов днем, а дождей не бывает, да и в другие сезоны они большая редкость, прошли обильные осадки. Это не природный феномен в результате климатических изменений, а результат испытания новых технологий.

Поиски все новых способов вызвать дождь давно ведут власти стран, отличающихся крайне засушливым климатом. На этот раз были испытаны дроны. Эти беспилотники воздействуют на облака с помощью электрических разрядов, не используя химические вещества, в отличие от традиционных методов.

Эксперимент удался: сильные продолжительные дожди выпали в Абу-Даби и Катаре, что совершенно нехарактерно для данных территорий. Эксперименты проводит академия из Дубая в сотрудничестве со специалистами британского университета Рединга, сообщает РИА «Новости».     

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