Согласно медицинской статистике, треть взрослых людей спит меньше, чем положено по физиологическим нормам. Известно, что хроническое недосыпание чревато целым рядом заболеваний – сердечно-сосудистых, эндокринологических, нейропсихологических. Однако последствия однодневного недосыпа (когда человек спит меньше шести часов в сутки) практически не анализировались.

Изучить этот вопрос решили специалисты из Университета Южной Флориди в США. Почти две тысячи взрослых добровольцев попросили в течение недели вести дневник, в котором они описывали продолжительность и качество своего ночного сна и дневное самочувствие. Выяснилось, что даже если в течение одной ночи люди спали недостаточное количество времени, назавтра они чувствовали себя подавленными и не фиксировали наличие положительных эмоций. Если же недосып длился две, а тем более три ночи, последствия проявлялись значительно сильнее: организм просто не успевал достаточно восстанавливаться, накапливался стресс, обострялись хронические заболевания. А самые худшие последствия отмечались после шестидневного недосыпа.

Как отмечают исследователи, нормальный режим сна важен не только для каждого отдельного человека, он влияет на здоровье окружающих, сообщает CNN.