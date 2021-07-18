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Газета "Кишиневские новости"

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В Беларуси выпустили первый прозрачный телевизор

18 июля
18:42 2021
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Особенность такого устройства в том, что зрители видят изображение на экране, который при этом остается прозрачным.

Как считают разработчики, сфера применения новинки может быть очень широкой: не только для бытовых телевизоров, но и для торговых предприятий, сервисных салонов, экспозиционных пространств. Подойдут новые дисплеи и в качестве окон в вагонах общественного транспорта – это позволит пассажирам видеть, что происходит по пути следования и получать в то же время полезную информацию, к примеру, о температуре наружного воздуха или последних новостях.

Дисплей очень тонкий – не больше шести миллиметров, с высокой разрешающей способностью, что обеспечивает отличное качество изображения, ему не требуется дополнительная подсветка и корпус. Интерес к новинке уже проявили за рубежом, сообщает БЕЛТА.    

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