Особенность такого устройства в том, что зрители видят изображение на экране, который при этом остается прозрачным.

Как считают разработчики, сфера применения новинки может быть очень широкой: не только для бытовых телевизоров, но и для торговых предприятий, сервисных салонов, экспозиционных пространств. Подойдут новые дисплеи и в качестве окон в вагонах общественного транспорта – это позволит пассажирам видеть, что происходит по пути следования и получать в то же время полезную информацию, к примеру, о температуре наружного воздуха или последних новостях.

Дисплей очень тонкий – не больше шести миллиметров, с высокой разрешающей способностью, что обеспечивает отличное качество изображения, ему не требуется дополнительная подсветка и корпус. Интерес к новинке уже проявили за рубежом, сообщает БЕЛТА.