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Газета "Кишиневские новости"

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Впервые в мире мост распечатали на 3D-принтере

Впервые в мире мост распечатали на 3D-принтере
18 июля
18:41 2021
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В столице Нидерландов появился мост из нержавеющей стали оригинальной конструкции. Длина его превышает двенадцать метров, ширина – более шести. Особенность сооружения в том, что его детали напечатаны на 3D-принтере, а уже потом смонтированы с применением газовой сварки. Технология оказалась простой и доступной, переучивать специалистов не пришлось. На сборку моста затратили полгода, он перекинут через один из амстердамских каналов.  

Если мосту впоследствии потребуется ремонт, этот процесс не будет представлять трудности: вышедшие из строя детали можно будет легко заменить по принципу детского конструктора. Мост также снабжен «умными» датчиками, фиксирующими величину нагрузки, напряжение металла, температуру и качество окружающего воздуха, пишут «Известия».  

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