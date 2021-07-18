Британские медики бьют тревогу: коронавирус породил всплеск смертности от алкоголя. Из-за того, что деятельность питейных заведений и общепита ограничивали в целях сокращения распространения коронавируса, увеличились розничные продажи спиртного. За двенадцать месяцев жители Туманного Альбиона купили в магазинах на двенадцать миллионов шестьсот тысяч литров больше алкогольных напитков, чем за аналогичный период предыдущего года.

А поскольку во время самоизоляции возможности выходить из дома почти не было, любители выпить стали в основном пить дома, и тут их в отсутствие других занятий мало что сдерживало. В результате был зафиксирован катастрофический рост количества алкогольных смертей – на двадцать процентов по сравнению с тремя процентами годом ранее, пишет rg.ru.