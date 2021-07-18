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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создан материал, увеличивающий сейсмоустойчивость зданий

18 июля
14:21 2021
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В российском Вятском государственном университете разработали оригинальный материал, способный повысить сейсмоустойчивость зданий. Поисками способов защитить сооружения от разрушения при землетрясениях заняты ученые всего мира. Один из таких способов – выполненный из вязкого материала амортизатор, который может рассеять энергию вибрации. Такой вязкоупругий материал и создали российские ученые. Аналогов ему нет.

Разработка с успехом прошла испытание, проведенное в Мадридском университете, на специальном стенде, имитирующем сильное землетрясение. Железобетонная конструкция, усиленная амортизаторами из нового вязкоупругого материала, нисколько не пострадала, сообщает РИА «Новости».  

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