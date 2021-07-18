В российском Вятском государственном университете разработали оригинальный материал, способный повысить сейсмоустойчивость зданий. Поисками способов защитить сооружения от разрушения при землетрясениях заняты ученые всего мира. Один из таких способов – выполненный из вязкого материала амортизатор, который может рассеять энергию вибрации. Такой вязкоупругий материал и создали российские ученые. Аналогов ему нет.

Разработка с успехом прошла испытание, проведенное в Мадридском университете, на специальном стенде, имитирующем сильное землетрясение. Железобетонная конструкция, усиленная амортизаторами из нового вязкоупругого материала, нисколько не пострадала, сообщает РИА «Новости».