Европейская аэрокосмическая компания Airbus выступила с предложением модифицировать спутники связи с тем, чтобы они могли защитить нашу планету от столкновения с огромными космическими телами, что может привести к непоправимым последствиям. Причем, по мнению исследователей, перепрофилирование будет несложным.

Спутники, обеспечивающие связь, интернет, телевизионный сигнал, вращаются с той же скоростью, что и Земля, управление ими хорошо налажено, и они достаточно тяжелые, чтобы заставить несущийся к нашей планете астероид сменить маршрут. Причем достаточно даже мизерного отклонения в несколько сантиметров, чтобы угроза столкновения исчезла. Правда, для этого придется создать специальный модуль для обеспечения связи между спутниками и систему наведения на астероид, и желательно сделать это как можно скорее, чтобы можно было заблаговременно испытать их и установить на спутники. Это позволит заранее, на дальних подступах принять меры предосторожности и сработать на опережение, чтобы противоастероидный щит выполнил свою функцию, сообщает Live Science.