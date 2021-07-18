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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Спутники связи предлагают сделать щитом от астероидов

Спутники связи предлагают сделать щитом от астероидов
18 июля
00:02 2021
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Европейская аэрокосмическая компания Airbus выступила с предложением модифицировать спутники связи с тем, чтобы они могли защитить нашу планету от столкновения с огромными космическими телами, что может привести к непоправимым последствиям. Причем, по мнению исследователей, перепрофилирование будет несложным.

Спутники, обеспечивающие связь, интернет, телевизионный сигнал, вращаются с той же скоростью, что и Земля, управление ими хорошо налажено, и они достаточно тяжелые, чтобы заставить несущийся к нашей планете астероид сменить маршрут. Причем достаточно даже мизерного отклонения в несколько сантиметров, чтобы угроза столкновения исчезла. Правда, для этого придется создать специальный модуль для обеспечения связи между спутниками и систему наведения на астероид, и желательно сделать это как можно скорее, чтобы можно было заблаговременно испытать их и установить на спутники. Это позволит заранее, на дальних подступах принять меры предосторожности и сработать на опережение, чтобы противоастероидный щит выполнил свою функцию, сообщает Live Science.   

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