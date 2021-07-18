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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Российские ученые придумали новый способ очистки сточных вод

18 июля
00:01 2021
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В Белгородском государственном университете нашли новый эффективный способ очистки сточных вод. Химики разработали оригинальный сорбент из растительного сырья.

Традиционно для этих целей используется активированный углеродный сорбент. Но его производство небезразлично для окружающей среды и требует серьезных затрат энергии. В основе нового сорбента – обработанные особым веществом плодовые косточки и сами эти высушенные плоды, то есть фактически отходы сельскохозяйственного производства. Как показали испытания, получившиеся в результате переработки гранулы сорбента поглощали почти сто процентов загрязнений, и это практически вдвое больше, чем традиционные сорбенты, сообщает bsu.edu.ru.     

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