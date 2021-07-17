На сегодняшний день в стране 250861 человек прошел лечение и 6224 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 июля в Молдове подтверждены 257903 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 543 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19628 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 257 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 58 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).