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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Миниатюрный экоробот будет очищать воду

Миниатюрный экоробот будет очищать воду
17 июля
18:42 2021
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Исследователи Эйндховенского технологического университета из Нидерландов разработали мини-робота, способного двигаться под действием света и гравитации. Устройство предназначено для очистки воды от всевозможных загрязнений, включая микрочастицы пластиковых отходов.

За основу ученые взяли принцип действия коралловых полипов, щупальца которых беспрерывно двигаются под воздействием морских течений. За счет этих постоянных движений кораллы притягивают частицы пищи. Таким же образом устроен мини-робот. По сути, это крохотный искусственный полип с длинным стеблем, усыпанным щупальцами. Стебель двигается под влиянием гравитации и света, и щупальца притягивают мелкий мусор. При этом неважно, насколько загрязнена вода и каков уровень ее солености, на эффективность результата это не влияет.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы создать колонию мини-роботов, которые могли бы действовать коллективно и транспортировать собранный мусор на дальние дистанции. Ученые надеются, что смогут научить роботов выявлять находящиеся в воде вирусы, сообщает телеканал «Наука».     

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