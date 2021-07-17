Площадь нового музея – почти сорок тысяч квадратных метров. Здесь собраны свыше ста двадцати коллекций экспонатов, связанных с космосом. Одних метеоритов семь десятков, в том числе те, которые родом с Луны и Марса.

Архитектура здания очень своеобразная. Здесь нет ни одного угла и ни одной прямой линии. По замыслу архитекторов-проектировщиков, это должно стать свидетельством того, что во Вселенной ничего не останавливается и все постоянно движется. В крыше проделано огромное круглое окно, а купол перевернут – он не выпуклый, а вогнутый. Они служат огромным астрономическим инструментом для наблюдения планет и звезд.

Планетарий производит впечатление невесомого, потому что его опора почти не видна. Имеется в музее и солнечный телескоп, высота которого превосходит двадцать три метра.

Музей, расположенный в Шанхае, распахнет свои двери для посетителей уже завтра, 18 июля, сообщает CNN.