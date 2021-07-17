Как известно, океанские шторма и высокие волны, не говоря уже о разрушительных цунами, наносят большой ущерб прибрежным территориям. Группа исследователей из Китайской академии наук использовала для изучения океанической активности искусственный интеллект. На основе информации со спутников программу обучили прогнозировать возникновение тех или иных явлений.

Дело в том, что причины, порождающие океанскую нестабильность, скрываются глубоко под водой и иначе как на спутниковых снимках их не разглядишь. Но традиционно прогнозирование катастрофических явлений выполняли с помощью математических моделей, в которых спутниковую информацию использовать было невозможно.

А искусственный интеллект позволяет точно предсказать, при какой температуре и где возникнут шторма и как будут распространяться крупные волны. По мнению ученых, разные методы прогнозирования разрушительных явлений могут стать удачным дополнением друг друга и дать специалистам более совершенный инструмент предупреждения возможных стихийных бедствий, сообщает Science Advances.