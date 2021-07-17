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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В лаборатории вырастили известный деликатес – фуа-гра

В лаборатории вырастили известный деликатес – фуа-гра
17 июля
14:42 2021
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Французская компания по выращиванию мясных культур сообщила о том, что ей удалось в лабораторных условиях вырастить продукт для всемирно известного деликатеса фуа-гра. Блюдо готовится из утиной или гусиной печени и всегда считалось неотъемлемым компонентом высокой французской кухни. 

Однако в последнее время защитники животных резко выступают против этого кушанья из-за того, что с птицами обращаются жестоко: им не позволяют двигаться и принудительно кормят через зонд, чтобы получить печень максимального размера. В связи с этим более десяти стран уже запретили такой способ производства печени, и их примеру собираются последовать другие.  

И вот теперь печень научились выращивать в лабораторных условиях из стволовых клеток утиного яйца, в котором уже есть зародыш. В специальном биореакторе клетки обогащаются питательными веществами. В ходе дегустации эксперты дали высокую оценку блюду, изготовленному из искусственно выращенной печени, и признали, что оно не уступает деликатесу из натурального продукта.

Пока производство достаточно дорого, но в компании работают над снижением себестоимости «лабораторной» фуа-гра, поставив себе задачу сократить затраты в сорок раз. Таким образом они рассчитывают завоевать рынок, сообщает Bloomberg.   

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