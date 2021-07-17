Французская компания по выращиванию мясных культур сообщила о том, что ей удалось в лабораторных условиях вырастить продукт для всемирно известного деликатеса фуа-гра. Блюдо готовится из утиной или гусиной печени и всегда считалось неотъемлемым компонентом высокой французской кухни.

Однако в последнее время защитники животных резко выступают против этого кушанья из-за того, что с птицами обращаются жестоко: им не позволяют двигаться и принудительно кормят через зонд, чтобы получить печень максимального размера. В связи с этим более десяти стран уже запретили такой способ производства печени, и их примеру собираются последовать другие.

И вот теперь печень научились выращивать в лабораторных условиях из стволовых клеток утиного яйца, в котором уже есть зародыш. В специальном биореакторе клетки обогащаются питательными веществами. В ходе дегустации эксперты дали высокую оценку блюду, изготовленному из искусственно выращенной печени, и признали, что оно не уступает деликатесу из натурального продукта.

Пока производство достаточно дорого, но в компании работают над снижением себестоимости «лабораторной» фуа-гра, поставив себе задачу сократить затраты в сорок раз. Таким образом они рассчитывают завоевать рынок, сообщает Bloomberg.