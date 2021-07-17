Биологи Амстердамского университета выяснили, почему птицы удлиняют себе путь при перелетах вместо того, чтобы двигаться напрямую, по наиболее короткому маршруту. Снабдив птиц датчиками GPS и сравнив полученные данные с изображениями со спутников и метеорологической информацией, ученые поняли, что соколы ловят попутный ветер и стремятся не попадать в зону встречного движения воздуха. Кроме того, птицы облетают определенные зоны – весной пустыню Сахара, жара в которой не дает парить, а осенью тропические леса по берегам Конго, поскольку дожди уменьшают подъемную силу крыльев.

Таким образом, хотя наиболее короткий маршрут от Мадагаскара, где зимуют соколы, до Канарских островов, куда птицы возвращаются летом, равен восьми тысячам километров, осенью это расстояние увеличивается на две тысячи, а весной на три тысячи километров.

Теперь исследователи с помощью тех же GPS датчиков намерены выяснить, как соколы определяют, какой маршрут лучше выбрать, сообщает «The Daily Mail».