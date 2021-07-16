На сегодняшний день в стране 250798 человек прошли лечение и 6222 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 июля в Молдове подтверждены 257842 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 541 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 19180 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 162 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).