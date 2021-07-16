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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 июля 250798 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 июля 250798 излечившихся
16 июля
22:31 2021
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На сегодняшний день в стране 250798 человек прошли лечение и 6222 умерли от инфекции COVID-19.    

На 16 июля в Молдове подтверждены 257842 случая заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 541 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 19180 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 162 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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