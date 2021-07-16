Вице-председатель парламента Х созыва Влад Батрынча считает опасным, когда одна сила контролирует конституционное большинство, а любые изменения в главном законе страны должны стать результатом широкого национального и политического консенсуса. Об этом исполнительный секретарь ПСРМ рассказал в эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV.

«Конечно, очень опасно, когда одна сила контролирует конституционное большинство. Любые изменения в Конституции должны стать результатом широкого национального и политического консенсуса, пройти поддержку референдумом, а не решаться одной политической силой в парламенте. Поэтому очень хорошо, что у ПДС такой возможности нет. На протяжении последнего периода времени мы видели много экспериментов и издевательств над Конституцией с интерпретацией её в ту сторону, которая кому-то выгодна политически сегодня. И соответственно, создалась очень плохая практика, когда мы не знаем, какие правила игры четко предусмотрены. Создался прецедент, когда интерпретации КС подменяют собой текст Конституции. Это еще было введено небезызвестным Тэнасе, когда речь шла о том, что интерпретации КС по своей силе приравниваются к тексту Конституции. Поэтому очень хорошо, что в данном случае у них нет возможности вершить произвол. Но мы озабочены тем, что в поиске каких-то своих узкопартийных решений, они очень смело говорят об изменении Конституции: если надо кого-то отправить в отставку — надо изменить Конституцию, если надо кого-то провести в какую-либо желанную функцию — надо изменить Конституцию. Но ведь это высший закон государства, он должен быть незыблемым, и не надо превращать Конституцию в служанку собственных политических интересов и инструмент по достижению собственных кадровых амбиций», — отметил Влад Батрынча.