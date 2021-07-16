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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Майя Санду не дотягивает до теннисистки Марины Таубер

Президент Майя Санду не дотягивает до теннисистки Марины Таубер
16 июля
22:12 2021
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Администрация главы государства опубликовала перечень подарков, которые получила Майя Санду с 9 апреля по 23 июня. Всего их восемь.

Самый дорогой презент от германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера – 25 DVD-дисков с записью выступлений Берлинского оркестра. Его оценили в 6 200 леев. Руководитель российского Индустриально-финасового союза Станислав Пугинский принес нашему президенту бактерицидный рециркулятор воздуха. Это очень актуальный подарок во время коронакризиса, он обеззараживает воздух в помещениях. Такой аппарат стоит 4470 леев. Самый бюджетный презент Санду получила от израильского посла Элиава Белоцерковского – картину «Золотой Иерусалим», которую оценили в 300 леев. Маловато будет. В своей декларации о доходах глава парламентской фракции партии «ШОР», экс-теннисистка Марина Таубер только на день рождения в прошлом году получила 12 тысяч евро, 5 тысяч долларов, а также набор – серьги и кольцо стоимостью в 6 тысяч евро. Вот это подарки! Президенты и дипломаты куда экономнее друзей депутата партии «ШОР».  

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