Администрация главы государства опубликовала перечень подарков, которые получила Майя Санду с 9 апреля по 23 июня. Всего их восемь.

Самый дорогой презент от германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера – 25 DVD-дисков с записью выступлений Берлинского оркестра. Его оценили в 6 200 леев. Руководитель российского Индустриально-финасового союза Станислав Пугинский принес нашему президенту бактерицидный рециркулятор воздуха. Это очень актуальный подарок во время коронакризиса, он обеззараживает воздух в помещениях. Такой аппарат стоит 4470 леев. Самый бюджетный презент Санду получила от израильского посла Элиава Белоцерковского – картину «Золотой Иерусалим», которую оценили в 300 леев. Маловато будет. В своей декларации о доходах глава парламентской фракции партии «ШОР», экс-теннисистка Марина Таубер только на день рождения в прошлом году получила 12 тысяч евро, 5 тысяч долларов, а также набор – серьги и кольцо стоимостью в 6 тысяч евро. Вот это подарки! Президенты и дипломаты куда экономнее друзей депутата партии «ШОР».