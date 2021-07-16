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Газета "Кишиневские новости"

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Хакеры добрались до госинститутов Молдовы

Хакеры добрались до госинститутов Молдовы
16 июля
22:11 2021
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Счетная плата Республики Молдова сообщает: на ее официальный сайт www.ccrm.md, совершена хакерская атака, уничтожена общедоступная база данных.

Такого в истории ведомства еще не было. Чиновники предполагают, что преступление совершено людьми, которым не нравится активная деятельность Счетной палаты в последнее время. Она намерена пока информировать публику о своей работе посредством социальных сетей. В Генеральной прокуратуре узнали о кибератаке из сообщений средств массовой информации. Минувшие несколько лет, если в какой-то стране отмечается активность хакеров, в этом автоматически подозревают членов группы Revil, которая предположительно базируется в России. Именно ее подозревают во вмешательстве в выборы президента США Дональда Трампа, влияние на избирательные кампании в Аргентине, Великобритании, Колумбии и Черногории. Остается теперь услышать, что именно они добрались и до Молдовы. Вот только, если это так, то зачем?   

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