Счетная плата Республики Молдова сообщает: на ее официальный сайт www.ccrm.md, совершена хакерская атака, уничтожена общедоступная база данных.

Такого в истории ведомства еще не было. Чиновники предполагают, что преступление совершено людьми, которым не нравится активная деятельность Счетной палаты в последнее время. Она намерена пока информировать публику о своей работе посредством социальных сетей. В Генеральной прокуратуре узнали о кибератаке из сообщений средств массовой информации. Минувшие несколько лет, если в какой-то стране отмечается активность хакеров, в этом автоматически подозревают членов группы Revil, которая предположительно базируется в России. Именно ее подозревают во вмешательстве в выборы президента США Дональда Трампа, влияние на избирательные кампании в Аргентине, Великобритании, Колумбии и Черногории. Остается теперь услышать, что именно они добрались и до Молдовы. Вот только, если это так, то зачем?