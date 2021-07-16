Председатель Партии «Национальное единство» Октавиан Цыку считает, что на недавно прошедших парламентских выборах у него «украли» голоса.

В социальных сетях политик написал: «Осенью на выборах президента я получи около 27 тысяч голосов. Один. С тех пор мы выиграли три важных процесса в Конституционном суде, добились роспуска парламента, были видны на парламентских баррикадах, в территориях, городах и селах, где люди нас встречали как никакую другую партию. И это, чтобы получить 7 тысяч голосов. Куда пропали 20 тысяч?» – задался вопросом Цыку.

По его мнению, политические противники из пропрезидентской партии и социалисты с коммунистами здесь что-то «намутили». Также председателя «Национального единства», выступающего за объединение Молдовы с Румынией, удивили итоги голосования на левобережье Днестра. «По республике мы получили 0,45%, а в Приднестровье 1,08%. Фантастика. У нас в Приднестровье больше унионистов, чем по всей стране?» -недоумевает Цыку.