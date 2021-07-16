В офис главы государства пришли посол Дерек Хоган, его заместитель Лора Хруби, глава политического и экономического департамента посольства Мэри Александер, а также директор USAID в Республике Молдова Скотт Хокландер. Вот что рассказала президент об этой встрече: «Мы поблагодарили США за поддержку в борьбе с пандемией и вакцинацию нашей страны, за программы поддержки в области экономического развития и инфраструктуры, а также за помощь в укреплении государственных институтов и независимой прессы». Хоган, как отмечают журналисты, накануне парламентских выборов развил необычайную активность, встречался с множеством молдавских чиновников и политиков. Оказывается, таким образом он всего лишь «укреплял государственные институты» страны пребывания. Хотя многие усмотрели в этом прямое и непозволительное вмешательство в дела суверенного государства. Впрочем, в какой части света такие «мелочи» беспокоили американцев, привыкших к вседозволенности. Посол оставляет Молдову и возвращается в США. Санду на прощание вручила ему Ordinul de Onoare, как она сказала «за вклад в продвижение демократических преобразований в Молдове и поддержку, оказанную людям, которые боролись за свободное и справедливое общество».