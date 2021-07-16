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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии воздушное прикрытие парада отменяется

В Румынии воздушное прикрытие парада отменяется
16 июля
22:01 2021
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В Румынии отменили воздушный парад, который был запланирован на 21 июля как элемент торжеств, посвященных выводу румынских военнослужащих из Афганистана, сообщает digi24.

Причиной послужило происшествие с американским вертолетом Black Hawk. Он совершал в канун праздника тренировочный полет над Бухарестом. Неожиданно двигатель начал работать со сбоями. Машина совершила вынужденную посадку на площади имени Шарля де Голя. Благо никто не пострадал, были только повреждены несколько фонарных столбов. «Посольству США стало известно об инциденте, и оно внимательно следит за развитием событий. Все обошлось без травм. Мы работаем с нашими румынскими коллегами, чтобы разрешить ситуацию. Будем предоставлять новую информацию по мере поступления», – это стандартные фразы релиза американского диппредставительства. Ну а румынские военнослужащие пройдут по центру Бухареста на торжественном параде без воздушного сопровождения. Об этом распорядился министр обороны. Мало ли еще у кого может что-то отказать.

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