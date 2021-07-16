Нэстасе заявил, что бывшие коллеги по блоку ACUM пытаются переманить примаров Платформы DA в свои ряды, обещая при этом финансирование со стороны правительства. Во время прямого эфира он сравнил методы команды Майи Санду с методами Влада Пдахотнюка.

– Наши коллеги, с которыми мы вроде создавали общий фронт, заявили, что все, кто хочет подставить плечо переменам должны сменить политическую ориентацию. Призываю всех тех, кто использует методы Плахотнюка, – откажитесь. Перемены не делаются методами, применяемыми политиками на протяжении 30 лет, – заявил Нэстасе.

А примаров Платформы DA призывает давить на правительство, чтобы полагающееся финансирование было получено без смены политической окраски.