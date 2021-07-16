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Газета "Кишиневские новости"

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Сменят ли ориентацию примары Платформы DA

Сменят ли ориентацию примары Платформы DA
16 июля
19:11 2021
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Нэстасе заявил, что бывшие коллеги по блоку ACUM пытаются переманить примаров Платформы DA в свои ряды, обещая при этом финансирование со стороны правительства. Во время прямого эфира он сравнил методы команды Майи Санду с методами Влада Пдахотнюка.

– Наши коллеги, с которыми мы вроде создавали общий фронт, заявили, что все, кто хочет подставить плечо переменам должны сменить политическую ориентацию. Призываю всех тех, кто использует методы Плахотнюка, – откажитесь. Перемены не делаются методами, применяемыми политиками на протяжении 30 лет, – заявил Нэстасе.

А примаров Платформы DA призывает давить на правительство, чтобы полагающееся финансирование было получено без смены политической окраски.

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