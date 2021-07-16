Пятница, 16 июля 2021, 10:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Как оппозиционная команда мы готовы к борьбе

Игорь Додон: Как оппозиционная команда мы готовы к борьбе
16 июля
10:02 2021
Версия для печати

По установившейся традиции председатель ПСРМ Игорь Додон каждую пятницу общается со своими сторонниками через социальные сети. Не изменил он этому правилу и 16 июля, когда в прямом эфире подвел некоторые итоги прошедших выборов и сказал о грядущих планах. Например, лидер социалистов четко и ясно сказал, что в сложившихся обстоятельствах Блок коммунистов и социалистов готов к борьбе за права граждан.

«Результат Блока коммунистов и социалистов был для нас ожидаемым, реалистичным сценарием. Как оппозиционная команда мы готовы к борьбе. У нас сильная идеология и команда, которая по необходимости будет критиковать или подставит плечо. Ничего страшного не случилось, мы готовы к работе», – так оценил поствыборную ситуацию Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97+0,08%
EUR21,23+0,04%
GBP24,86+0,07%
UAH0,66+0,02%
RON4,31+0,04%
RUB0,24+0,18%

Курсы валют в MDL на 16.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд