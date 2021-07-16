По установившейся традиции председатель ПСРМ Игорь Додон каждую пятницу общается со своими сторонниками через социальные сети. Не изменил он этому правилу и 16 июля, когда в прямом эфире подвел некоторые итоги прошедших выборов и сказал о грядущих планах. Например, лидер социалистов четко и ясно сказал, что в сложившихся обстоятельствах Блок коммунистов и социалистов готов к борьбе за права граждан.

«Результат Блока коммунистов и социалистов был для нас ожидаемым, реалистичным сценарием. Как оппозиционная команда мы готовы к борьбе. У нас сильная идеология и команда, которая по необходимости будет критиковать или подставит плечо. Ничего страшного не случилось, мы готовы к работе», – так оценил поствыборную ситуацию Игорь Додон.