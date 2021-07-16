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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы выполняем свои обещания и не разочаруем граждан

Игорь Додон: Мы выполняем свои обещания и не разочаруем граждан
16 июля
10:01 2021
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В очередном выпуске “Президент Игорь Додон отвечает”, вышедшем 16 июля, лидер социалистов ответил на один из вопросов, которые ему часто задавали на этой неделе. Что будет дальше?

«Дальше будет сложный период, когда мы, главная и практически единственная политическая сила на левом фланге, должны приложить максимум усилий, чтобы показать гражданам, что выполняем свои обещания и не разочаруем их. Более того, я хочу передать политическим оппонентам, что мы приходим в парламент, чтобы жестко их наказывать за любую ошибку. Абсолютная власть часто опьяняет, но трудности только начинаются», – заявил Игорь Додон.

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