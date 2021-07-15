Пятница, 16 июля 2021, 10:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 июля 250719 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 июля 250719 излечившихся
15 июля
22:51 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 250719 человек прошли лечение и 6219 умерли от инфекции COVID-19.  

На 15 июля в Молдове подтверждены 257766 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 542 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18073 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 159 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 49 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97+0,08%
EUR21,23+0,04%
GBP24,86+0,07%
UAH0,66+0,02%
RON4,31+0,04%
RUB0,24+0,18%

Курсы валют в MDL на 16.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд