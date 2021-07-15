На сегодняшний день в стране 250719 человек прошли лечение и 6219 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 июля в Молдове подтверждены 257766 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 542 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18073 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 159 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 49 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).