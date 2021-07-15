Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 июля 250719 излечившихся
15 июля
22:51 2021
На сегодняшний день в стране 250719 человек прошли лечение и 6219 умерли от инфекции COVID-19.
На 15 июля в Молдове подтверждены 257766 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 542 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18073 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 159 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 49 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).