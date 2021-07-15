С неожиданной инициативой выступили фермеры из района Штефан-Водэ, они предлагают сделать бывшего вице-председателя Платформы «Достоинство и правда» Александра Слусаря членом кабинета министров.

Соответствующие письма были отправлены в адрес президента Майи Санду и временно исполняющего обязанности Партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу. «Мы высоко ценим Ваше неоднократно озвученное намерение продвигать людей высокого профессионализма и нравственной целостности в руководство важных государственных структур. В связи с этим мы с глубоким уважением направляем вам обращение сельхозпроизводителей из района Штефан-Водэ с просьбой рассмотреть со всей серьезностью и объективностью кандидатуру Александра Слусаря на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в будущем правительстве республики Молдова», – говорится в фермерском послании. Кто стоит за этой несколько странной депешей, доподлинно неизвестно, но злые языки уже заподозрили, что автор – сам фигурант челобитной.

Как известно, к политической «смерти» Платформы «Достоинство и правда», не прошедшей в парламент, президент Санду непосредственно приложила руку. Ее часто обвиняют в том, что она желает все и вся контролировать в стране. Если глава государства сделает Слусаря министром, то этот шаг покажет – Санду намерена на все ответственные должности выдвигать исключительно своих людей.