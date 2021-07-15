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Газета "Кишиневские новости"

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Флейтистке грозит двенадцать лет тюрьмы в Белоруссии

Флейтистке грозит двенадцать лет тюрьмы в Белоруссии
15 июля
15:22 2021
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Общественная организация из Германии AnStifter присудила представителю белорусской оппозиции Марии Колесниковой премию мира за 2021 год, сообщает DW.

Награжденная прожила в Штутгарте 12 лет и в прошлом году вернулась на родину. Там она стала координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико. Уже в сентябре 2020-го Колесникову арестовали. Её обвиняют в призывах противодействовать силовым структурам, в заговоре с целью захвата государственной власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерку, ранее игравшую на флейте и создательницу творческого объединения Artemp, могут за антиправительственную деятельность осудить на 12 лет заключения. Организация Amnesty International признала Колесникову узником совести.  

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