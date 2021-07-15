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Газета "Кишиневские новости"

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Хоган сделал свое дело, Хоган может уезжать

Хоган сделал свое дело, Хоган может уезжать
15 июля
15:21 2021
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Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган после удачного для него участия в проведении выборов в молдавский парламент возвращается на родину.

Президент Байден подыскал в Кишинев нового посланника, им стал Кент Дойл Логсдон, карьерный дипломат. Он ранее занимал должность заместителя посла США в Берлине, работал в посольствах в Киеве, Тбилиси, Алма-Ате, Исламабаде, Штутгарте. Владеет русским, украинским, немецким и тайским языками. Его предшественник Дерек Хоган, как утверждают некоторые издания, помимо прочего является офицером Разведывательного управления военного ведомства США. Во время предвыборной кампании Хоган активно встречался с председателями партий, которые могут пройти в законодательный орган, консультировал молдавского президента Майю Санду, проводил беседы с Генеральным прокурором Александром Стояногло. И вот нынче, после победы на выборах пропрезидентского формирования «Действие и солидарность», дипломат с чувством выполненного долга возвращается домой.

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