Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган после удачного для него участия в проведении выборов в молдавский парламент возвращается на родину.

Президент Байден подыскал в Кишинев нового посланника, им стал Кент Дойл Логсдон, карьерный дипломат. Он ранее занимал должность заместителя посла США в Берлине, работал в посольствах в Киеве, Тбилиси, Алма-Ате, Исламабаде, Штутгарте. Владеет русским, украинским, немецким и тайским языками. Его предшественник Дерек Хоган, как утверждают некоторые издания, помимо прочего является офицером Разведывательного управления военного ведомства США. Во время предвыборной кампании Хоган активно встречался с председателями партий, которые могут пройти в законодательный орган, консультировал молдавского президента Майю Санду, проводил беседы с Генеральным прокурором Александром Стояногло. И вот нынче, после победы на выборах пропрезидентского формирования «Действие и солидарность», дипломат с чувством выполненного долга возвращается домой.