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Газета "Кишиневские новости"

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Польша будет торговать излишками Pfizer и Astra-Zeneca

Польша будет торговать излишками Pfizer и Astra-Zeneca
15 июля
15:11 2021
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Правительство предполагает перепродать излишки вакцины от COVID-19 другим странам, дабы добро не пропало, сообщает «Польское радио».

Представитель правительства Михал Дворчик заявил в интервью, что все меньше поляков решается сделать прививку, а потому предполагается, что препарат будет предложен Грузии, Украине и Вьетнаму. Всего Польша заказала 100 миллионов доз вакцины, это при 38,6 млн населения, причем без украинских гастарбайтеров. Вакцина Johnsons & Johnson может храниться два года, а вот Pfizer и Astra-Zeneca всего 6 месяцев. «Поэтому, чтобы не утилизировать десятки миллионов доз вакцины, мы будем перепродавать препараты, которые мы не сможем использовать в назначенный срок», – заявил Дворчик в интервью. В июне правительства Румынии и Эстонии предложили властям Республики Молдова в качестве гуманитарной помощи партии вакцины Astra-Zeneca. Кишинев отказался от подарка. По словам компетентных сотрудников Министерства здравоохранения, в стране находится 380 тысяч доз еще не использованного препарата.

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