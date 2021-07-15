Эдуард Смирнов откроет первое заседание нового парламента Молдовы
Первое заседание новоизбранного парламента одиннадцатого созыва должно состояться не менее чем через 30 дней после дня выборов, сообщает МОЛДПРЕС.
Откроет работу законодательного собрания старейший депутат – Эдуард Смирнов, член Партии социалистов. Председатель Конституционного суда, а это Домника Маноле, представит отчет об итогах выборов в парламент и предложит утвердить мандаты избранных депутатов. Далее народные избранники станут формировать парламентские фракции. Судя по всему, их будет три: от Партии «Действие и солидарность», Блока коммунистов и социалистов, а также формирования «ШОР». Согласно регламенту депутаты тайным голосованием выбирают председателя парламента и формируют Постоянное бюро. В нем пропорционально представляются фракции, созданные в законодательном собрании.