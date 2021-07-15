Первое заседание новоизбранного парламента одиннадцатого созыва должно состояться не менее чем через 30 дней после дня выборов, сообщает МОЛДПРЕС.

Откроет работу законодательного собрания старейший депутат – Эдуард Смирнов, член Партии социалистов. Председатель Конституционного суда, а это Домника Маноле, представит отчет об итогах выборов в парламент и предложит утвердить мандаты избранных депутатов. Далее народные избранники станут формировать парламентские фракции. Судя по всему, их будет три: от Партии «Действие и солидарность», Блока коммунистов и социалистов, а также формирования «ШОР». Согласно регламенту депутаты тайным голосованием выбирают председателя парламента и формируют Постоянное бюро. В нем пропорционально представляются фракции, созданные в законодательном собрании.