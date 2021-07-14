Современный человек подвергается воздействию радиации в разных сферах, в том числе, казалось бы, самых обычных – полетов на самолете, рентгенологическом обследовании, не говоря уже о работе со сложными приборами или космических полетах. Имеется информация, в частности, о негативном влиянии радиоактивного излучения на здоровье космонавтов во время длительных полетов.

Поэтому поиск средств защиты постоянно находится в центре внимания ученых. Обычно для этих целей используются материалы, содержащие свинец или серу. Но исследователи российского Северо-Западного университета предложили использовать в качестве защиты меланин, обогащенный селеном. Меланин – известное вещество, содержащееся в разных видах почти во всех животных и растительных организмах, бактериях и грибах. Один из видов меланина отличается повышенной способностью поглощения рентгеновских лучей, которая еще усиливается при обогащении селеном, также известным защитным действием против радиации.

Ученые считают, что на основе нового биоматериала можно будет создать защитный крем для нанесения на кожу, подобно средствам, предохраняющим от солнечного излучения. Найдет новинка применение и в качестве защитной пленки для упаковки материалов в ходе транспортировки.

Сейчас образцы нового биоматериала проходят испытание на Международной космической станции, сообщает scientificrussia.ru.