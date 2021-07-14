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Газета "Кишиневские новости"

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Использованный пластик превратили в стройматериал

Использованный пластик превратили в стройматериал
14 июля
23:22 2021
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Необычное здание появилось на окраине столицы африканского государства Гана. Здесь будут размещены библиотека, учебные классы и развлекательный центр для детей. Особенность здания в том, что в качестве стройматериала для него использованы бывшие в употреблении пластиковые бутылки – их потребовалось сорок пять тысяч. Собрать такое количество помогли местные жители.

Большие бутылки, наполненные землей и связанные между собой, выполняют роль стеновых блоков, а меньшие бутылки располагаются между ними в виде столбов. По такой же технологии архитектор, в качестве репетиции, построил значительно меньшее помещение. Помогали ему учащиеся ближайшей школы.

Здание из бутылок не вредит окружающей среде, оно прочное, безопасное, несложно в эксплуатации и относительно недорого. Слава о бутылочном здании быстро распространилась не только в Гане, но и за рубежом. В разных странах уже нашлось немало желающих перенять такую технологию. А архитектор предложил правительству использовать его опыт для решения жилищного вопроса, передает агентство «Синьхуа». 

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