Сегодня абсолютное большинство людей пользуется для письма не ручкой и бумагой, а клавиатурой компьютера или другого гаджета. Хотя в начальной школе детей все же учат писать от руки. Специалисты Университета Джонса Хопкинса из США решили выяснить, стоит ли на это тратить время.

В ходе эксперимента с участием сорока двух взрослых им предложили с нуля выучить арабский алфавит. Всех разделили на три группы. Одна должна была записывать буквы от руки, вторая – набирать на клавиатуре, а третья – рассматривать на мониторе компьютера. После шести занятий их попросили воспроизвести выученное. Буквы запомнили все, и практически все – правильно. Но члены первой группы распознавали буквы быстрее других, как и быстрее составляли слова из выученных букв.

Ученые объясняют это тем, что при письме от руки зрительная и слуховая память подкрепляется моторной, в результате достигается больший эффект в обучении. По этой же причине исследователи советуют не пренебрегать обучением детей письму от руки, поскольку мелкая моторика способствует развитию речи и образного мышления, а также лучшему пониманию письменных текстов, сообщает Psychological Science.