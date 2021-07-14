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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Быстрее учат иностранный язык те, кто пишет от руки

Быстрее учат иностранный язык те, кто пишет от руки
14 июля
23:21 2021
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Сегодня абсолютное большинство людей пользуется для письма не ручкой и бумагой, а клавиатурой компьютера или другого гаджета. Хотя в начальной школе детей все же учат писать от руки. Специалисты Университета Джонса Хопкинса из США решили выяснить, стоит ли на это тратить время.

В ходе эксперимента с участием сорока двух взрослых им предложили с нуля выучить арабский алфавит. Всех разделили на три группы. Одна должна была записывать буквы от руки, вторая – набирать на клавиатуре, а третья – рассматривать на мониторе компьютера. После шести занятий их попросили воспроизвести выученное. Буквы запомнили все, и практически все – правильно. Но члены первой группы распознавали буквы быстрее других, как и быстрее составляли слова из выученных букв.

Ученые объясняют это тем, что при письме от руки зрительная и слуховая память подкрепляется моторной, в результате достигается больший эффект в обучении. По этой же причине исследователи советуют не пренебрегать обучением детей письму от руки, поскольку мелкая моторика способствует развитию речи и образного мышления, а также лучшему пониманию письменных текстов, сообщает Psychological Science.    

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