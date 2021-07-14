Ученые из Университета Дьюка в США в результате эксперимента выяснили, что щенки с рождения умеют понимать жесты и взгляды людей. Про волчат такого сказать нельзя.

Для исследования взяли примерно одинаковое количество щенков и волчат, возраст которых тоже совпадал. Причем волчата появились на свет и жили не в естественных условиях, а в Научном центре дикой природы, где с ними постоянно общались люди. А щенки большую часть времени проводили с матерями-собаками. Когда им исполнилось два месяца, все они попали в семьи к любящим хозяевам.

Чтобы понять, насколько детеныши понимают людей, ученые прятали лакомство в одну из двух посудин, а затем жестами и взглядами показывали, где именно лежит угощение. Многие щенки правильно понимали подсказку сразу, а вообще собаки-малыши в два раза чаще, чем волчата, улавливали подаваемые им людьми сигналы.

Обратили исследователи внимание и на то, что щенки, в отличие от волчат, в тридцать раз чаще вели себя дружелюбно к незнакомому человеку, вошедшему в вольер. Волчата, даже выросшие рядом с людьми, предпочитали не общаться и прятаться.

По мнению ученых, это еще одно подтверждение того, что в древности для одомашнивания выбирали тех животных, которые проявляли дружелюбие по отношению к людям, и это отношение в процессе эволюции закреплялось на генетическом уровне, сообщает Live Science.