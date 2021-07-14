Полиция одной из китайских провинций задержала мужчину и женщину, которые за два дня умудрились полсотни раз нарушить правила дорожного движения. Но это оказались не обычные лихачи. Машина, на которой они ездили, была арендованной и принадлежала бывшему возлюбленному задержанной. Когда пути молодых людей разошлись, девушка решила отомстить и выбрала для этого такой необычный способ. Она уговорила своего знакомого арендовать автомобиль и рассчитывала, что штрафы будет платить его владелец. Но сотрудники полиции разрушили хитроумный план, арестовав злостных нарушителей правил, сообщает «Global Times».