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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 июля 250628 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 июля 250628 излечившихся
14 июля
23:01 2021
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На сегодняшний день в стране 250628 человек прошли лечение и 6217 умерли от инфекции COVID-19.    

На 14 июля в Молдове подтверждены 257678 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 561 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 18033 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 227 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 55 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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