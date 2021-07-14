На сегодняшний день в стране 250628 человек прошли лечение и 6217 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 июля в Молдове подтверждены 257678 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 561 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 18033 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 227 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 55 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).