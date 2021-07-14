Мы готовы к парламентской работе, в том числе будем предлагать законопроекты, основанные на предвыборных обещаниях ПДС. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Они обещали пенсию в 2 тыс. леев, нулевой налог на реинвестированную прибыль. Много чего обещали. Если они попытаются забыть об этом, то не получится. На основе их предвыборной программы, мы подготовили уже около 40 законопроектов. Будем предлагать их на голосование. Посмотрим, как они будут поступать в таких случаях», – рассказал Игорь Додон.

Он также пояснил, что Блок коммунистов и социалистов выступает за скорейшее начало работы парламента нового созыва и назначение правительства. Игорь Додон отметил, что Блок будет ответственной оппозицией.