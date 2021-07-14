Потенциал левых сил в стране большой и нужно подумать об объединении на основе общей платформы. Об этом в эфире телеканала NTV-Moldova говорил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Создание блока было первым шагом. Надо подумать и о последующих. Потенциал левых сил большой и нужно подумать об объединении на основе единой платформы. Я думаю, за этим будущее левых сил», – сказал Игорь Додон.

На минувших парламентских выборах 11 июля Блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата.