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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове может произойти объединение левых сил

В Молдове может произойти объединение левых сил
14 июля
22:51 2021
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Потенциал левых сил в стране большой и нужно подумать об объединении на основе общей платформы. Об этом в эфире телеканала NTV-Moldova говорил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Создание блока было первым шагом. Надо подумать и о последующих. Потенциал левых сил большой и нужно подумать об объединении на основе единой платформы. Я думаю, за этим будущее левых сил», – сказал Игорь Додон.

На минувших парламентских выборах 11 июля Блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата.

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