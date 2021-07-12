На сегодняшний день в стране 250489 человек прошли лечение и 6211умерли от инфекции COVID-19.

На 12 июля в Молдове подтверждены 257529 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 558 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18008 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 179 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).